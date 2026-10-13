Yenidoğan Çetesi davasında İstanbul Bakırköy'de 61 sanığın savunması alınıyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında İstanbul Bakırköy'de 61 sanığın savunması alınıyor

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Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyona ilişkin iddianame ana davayla birleştirildi ve dosyadaki sanık sayısı 61 oldu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmalar alınıyor; bazı sanıklar SEGBİS ile katıldı.

'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA
Yenidoğan Çetesiİstanbul3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında İstanbul Bakırköy'de 61 sanığın savunması alınıyor - Son Dakika
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