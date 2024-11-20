Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İtiraflar - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İtiraflar

Deniz Korkmaz, duruşmada hastanelerdeki kötü uygulamaları ve bebek ölümlerini eleştirdi.

20.11.2024 13:38
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İstanbul'da yenidoğan çetesi davasında CİMER'e ihbarda bulunan tutuklu sanık Deniz Korkmaz, duruşmada savunma yaptı. Korkmaz savunmasında, "Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp, sadece para almak için kullanıyordu. Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı" dedi.

Yenidoğan çetesi dava dosyasında CİMER şikayeti yer alan tutuklu sanık Deniz Korkmaz, duruşmada savunma yaptı. "Bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler, sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiçbir şüphem yoktur" cümleleri ile CİMER'e başvuran sanık Korkmaz savunmasında, "Bir süre Bağcılar Sefa Hastanesi ve orası kapandıktan sonra bir süre sonra Reyap Hastanesi'nde ve A Hastanesi'nde çalıştım. Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp, sadece para almak için kullanıyordu. Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı. Bize 'Daha az şişe kullanılırsa daha çok para kazanırız, bize de çok malzeme gelir' diyorlardı. Hastaların yoğun bakım süreçlerinde malzemeden tasarruf etmeye çalışıyorlardı. Hastanedeki tüm aletler bozuktu. Bu insanları ben CİMER'e şikayet ettim" diye konuştu.

Deniz Korkmaz, CİMER'e yaptığı şikayetinde, "Eski PKK hükümlüsü ve şu anki İYİ Parti üyesi Reyap Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen, SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yeni doğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar. İnsani ve tıbba uygun olmayan şartlar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar, 1. basamak olan hastaları epikrizlerde hep 3. basamak olarak göstererek ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne rüşvet vererek bebek satın alarak yıllardır milyonlarca TL kazandılar. Yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular. Satılan bebekler, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler, sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiçbir şüphem yoktur" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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