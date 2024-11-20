Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Gün - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Gün

İstanbul'da bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması sürüyor.

20.11.2024 18:59
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine üçüncü gününde devam ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 3. gününde adliyenin konferans salonunda devam ediyor. Tutuklu sanık Rıza Keykukubad'ın ardından tutuklu sanık Emine Avcı, savunma yaptı.

"İllegal yollarla bana bağlı olan yatış biriminde ex olan bir bebek adına çalıştığım hastaneye başvuru yapılıyordu"

Tutuklu sanık Emine Avcı, Birinci Hastanesi'nde hasta yatışları, hasta hakları sorumlusu olduğunu belirterek, "Öncelikle maktul ailelerine başsağlığı diliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde içerisinde olmadığım bir suçtan yargılanıyorum. Ben bir örgüt üyesi değilim. İllegal yollarla bana bağlı olan yatış biriminde ex olan bir bebek adına çalıştığım hastaneye başvuru yapılıyordu. Konunun ne olduğunu anlamak için bebeğin babaannesi ile görüştükten sonra yoğun bakım sorumlusun Hakan Doğukan Taşçı'ya, bir babaannenin yeni doğan yoğun bakımına ödeme yaptığını ve bundan haberdar olup olmadığını sordum. Bana, 'Haberim yok' dedi. Babaanne bana ödemeyi Hasan Basri'ye yaptığını söyledi. Bu durumda babaannenin elinden tutanak alarak, bu durumu yönetime ileteceğimi ve bizzat ödemesini yapacağımı söyledim. Bu durumu hastane müdürü Halis Bey'le de görüştüm. Bebek bir buçuk iki ay hastanede yattı" diye konuştu.

"Hastanede bebek yoğun bakım ünitesi bile yoktu"

Avcı, savunmasını, "Türkmenistanlı bir hasta bebeğinin cenazesini teslim alabilmek için konsolosluğa başvurdu. Çocuk yoğun bakım sorumlusu hemşiresi Seyhmuz Çelik, denetime gelindiği gün hastanede değildi. Medilife Hastanesi'nin yoğun bakımı Fırat Sarı tarafından teslim alındı. Bebeğin ex olduğunu ve iki kere kalp masajı yapıldığını denetimde öğrendik. Hastanede Bebek yoğun bakım ünitesi bile yoktu, bebeğin neden getirildiğini oradakilere sorduğumda Fırat Sarı'nın istediğini söylediler. Doğukan Taşçı, Birinci Hastanesi'nden kendi isteğiyle ayrılmadı, Fırat Sarı ile beraber bu yaptığı usulsüzlükleri tespit edildikten sonra kovuldu" şeklinde bitirdi.

Duruşma tutuklu sanık Mehtap Sayar'ın savunmasıyla ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Gün - Son Dakika

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