Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay! Savcıya suikast planlamışlar - Son Dakika
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Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay! Savcıya suikast planlamışlar

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay! Savcıya suikast planlamışlar
23.05.2025 18:44
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İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 14 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede suç örgütünün savcı Yavuz Engin'e yönelik suikast planı üzerine konuştukları ve fikir alışverişi yaptıkları belirtildi.

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmada savcının tehdit edilmesi skandalına ilişkin hazırlanan fezlekede, suç örgütünün savcı Yavuz Ergin'e suikast planladıkları belirtildi.

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan çetesi skandalına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

SAVCININ GİRİŞİMİYLE BAŞLADI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in müracaatı üzerine, başsavcılığın Özel Soruşturma Bürosu tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" "tehdit," "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan 88 sayfalık fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Engin tarafından yürütülen bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan şüpheli Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmesine ilişkin, şüpheli Aylin Aslantatar tarafından Engin'in kendisine, ailesine, annesi-babasına yönelik ölümle tehdit içerikli Whatsapp görüşme programı üzerinden arama yapılarak tehdit edildiğine yönelik müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay! Savcıya suikast planlamışlar

SAVCIYA SUİKAST PLANLAMIŞLAR

Fezlekede, suç örgütünün örgütün elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt üyesi tetikçi Muhammed Emin Orhan'ın, soruşturma başlamadan hemen evvel uygulama üzerinden Cumhuriyet Savcısı Engin'e yönelik suikast planı üzerine konuştukları ve fikir alışverişi yaptıkları belirtildi.

Savcı Engin'in kullanmış olduğu aracın rengi, plakası ve modelinin paylaşılmak suretiyle geliş-gidiş güzergahlarının bildirildiği, bu kapsamda hangi kırmızı ışıkta durduğunun tespit edildiği ve Zengin tarafından örgüt tetikçisi olan Orhan'a anlatıldığı fezlekede yer aldı.

72 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Fezlekede, örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait otoparkta bir araya geldikleri, birçok defa toplanarak eylem planı yaptıkları, bu plan dahilinde mağdurlara ulaşarak, onlarla gerek iletişim araçları ile gerekse de yüz yüze görüşme gerçekleştirerek kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay! Savcıya suikast planlamışlar

Bu kapsamda Mustafa Kemal Zengin, suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlarında arasında bulunduğu 8 ayrı suçtan toplamda 36'şar yıldan 72'şer yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

FEZLEKE BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Fezlekede, diğer şüpheliler hakkında da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından şüpheliler hakkında değişik oranlarda hapis cezası öngörüldü.

Hazırlanan fezleke, değerlendirilmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay! Savcıya suikast planlamışlar - Son Dakika

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