Yenidoğan Çetesi İhbarı: Bebek Ölümleri Uyarısı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi İhbarı: Bebek Ölümleri Uyarısı

Tutuklu sanık Deniz Korkmaz, CİMER'e yaptığı ihbarda bebek ölümleri ve hastane ihlallerini açıkladı.

20.11.2024 19:05
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Yenidoğan Çetesi fezlekesinde yer alan CİMER ihbarını yapan sanık savunma yaptı

Şikayetinde "Bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü" demişti

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi ile ilgili "Bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse, demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler, sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiçbir şüphem yoktur" şeklinde CİMER ihbarı yapan tutuklu sanık Deniz Korkmaz duruşmada savunma yaptı. Korkmaz savunmasında, "Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu. Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı" dedi.

Yenidoğan Çetesi'nin dava dosyasında CİMER şikayeti yer alan Deniz Korkmaz savunma yaptı. "Bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse, demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler, sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiçbir şüphem yoktur" cümleleri ile CİMER'e başvuran tutuklu sanık Korkmaz savunmasında "Bir süre Bağcılar Sefa Hastanesi ve orası kapandıktan sonra bir süre sonra Reyap Hastanesi'nde ve A Hastanesi'nde çalıştım. Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu. Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı. Bize daha az şişe kullanılırsa, daha çok para kazanırız bize de çok malzeme gelir diyorlardı. Hastaların yoğun bakım süreçlerinde malzemeden tasarruf etmeye çalışıyorlardı. Hastanedeki tüm aletler bozuktu. Bu insanları ben CİMER'e şikayet ettim" diye konuştu.

Deniz Korkmaz CİMER'e yaptığı şikayetinde ise, "Eski PKK hükümlüsü ve şu anki İYİ Parti üyesi Reyap Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen, SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yeni doğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar. İnsani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar, 1. basamak olan hastaları epikrizlerde hep 3. basamak olarak göstererek ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne rüşvet vererek bebek satın alarak yıllardır milyonlarca TL kazandılar. Yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular. Satılan bebekler, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse, demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler, sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiçbir şüphem yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi İhbarı: Bebek Ölümleri Uyarısı - Son Dakika

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