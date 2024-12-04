Yenidoğan Çetesi'ne Yeni Soruşturma: 14 Gözaltı

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Yenidoğan Çetesi'ne yeni soruşturma: 14 şüpheli gözaltına alındı

Dün duruşmada tutuklanması istenen hemşire yeni soruşturmada firari olarak yer aldı

İSTANBUL - Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen yeni bir soruşturma kapsamında aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının yer aldığı 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 2 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerden birinin dün Yenidoğan Çetesi'ne yönelik görülen davada savcı tarafından tutuklanması talep edilen sanık hemşire Serenay Şenkalaycı olduğu da ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 16 şüphelinin daha suç eylemlerine dahil oldukları belirlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Yenidoğan Çetesi davasında örgüt lideri ve örgüt yöneticisi olarak yargılanan doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastaları önceden anlaşmış oldukları hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri yönünde iddiaların yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Sarı ve Gönen'in irtibatlı oldukları 112 çalışanlarıyla birlikte hareket ettiği, özel hastanelerin yöneticileriyle irtibat kurup yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmesi karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri, yenidoğan yoğun bakımlarında kalan her bebek hasta için SGK Başkanlığı tarafından o özel hastaneye günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı, bu sebeple özel hastanelerin 112 acil servisten kasıtlı olarak yönlendirdiği bebekleri iyileşmiş olsalar dahi SGK'nın ödeme yaptığı, maksimum gün süresince hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutmaya devam ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isminin görünmesi için kimliğini kiraladığı, doktorların evrakta ismini gösterdiği, ancak evrakta yoğun bakım ünitesinde görevli görünen doktorların HTS kayıtları incelendiğinde özellikle bebek hastaların durumları ağırlaştığı günlerde görev listesinde görünen doktorların bambaşka noktalarda baz verdikleri de belirlendi.

Yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, yapılan denetimler esnasında veya hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları da soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen yeni soruşturma kapsamında bebek ölümlerinde ihmali bulunduğu ve suç eyleminde yer aldığı müfettiş raporları ile tespit edilen 5 doktor, 10 sağlık çalışanı ve 1 sivil olmak üzere toplamda 16 şüpheliye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma","nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" suçlarından İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 doktor, 9 sağlık çalışanı ve 1 sivil olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 2 şüphelinin ise firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Firari sanıklardan birinin dün Yenidoğan Çetesi davasının duruşmasında tutuklanması talep edilen tutuksuz sanıklardan hemşire Serenay Şenkalaycı olduğu da ortaya çıktı. Diğer firari şüpheli kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu'nun ise İngiltere'de olduğu öğrenildi.