Yenidoğan Çetesi'nin Yöneticisine El Konuldu

3.Sayfa

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı. Sarı'nın bankacılık transferleri verileri mali profili göz önünde bulundurularak incelendiğinde, 2022 yılından itibaren önceki yıllara göre işlem hacminde artış olduğu, 2023 yılında artışın en yüksek seviyesine ulaştığı belirlendi. Fırat Sarı'nın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları ise ortaya çıktı. Sarı'nın Bakırköy'de bulunan meskenine, Bingöl'de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu.

Öte yandan Fırat Sarı'nın tek sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş firmasına da el konularak kayyım atanmasına karar verildi. - İSTANBUL