Yenidoğan Çetesi'nin Yöneticisine El Konuldu - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'nin Yöneticisine El Konuldu

Fırat Sarı'nın haksız kazançları ve mal varlığı incelendi, el konulan varlıklar ortaya çıktı.

29.11.2024 16:00
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı. Sarı'nın bankacılık transferleri verileri mali profili göz önünde bulundurularak incelendiğinde, 2022 yılından itibaren önceki yıllara göre işlem hacminde artış olduğu, 2023 yılında artışın en yüksek seviyesine ulaştığı belirlendi. Fırat Sarı'nın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları ise ortaya çıktı. Sarı'nın Bakırköy'de bulunan meskenine, Bingöl'de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu.

Öte yandan Fırat Sarı'nın tek sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş firmasına da el konularak kayyım atanmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi'nin Yöneticisine El Konuldu - Son Dakika

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