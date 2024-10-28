Yenidoğan Skandalı: 5 Hemşire Tutuklandı - Son Dakika
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Yenidoğan Skandalı: 5 Hemşire Tutuklandı

Kuzey Kıbrıs'ta bebeklerin mamalarına alkol koyan 5 hemşire, ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.

28.10.2024 13:12
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine "yanlışlıkla" saf alkol koyulması skandalına karışan 5 hemşire 3 gün süreyle tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan yenidoğan skandalında gözaltına alınan 5 hemşire mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi'nde bebeklerin mamalarına su yerine "yanlışlıkla" saf alkol koyan ve 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler, Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim bugün erken saatlerde tutuklama talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Hüseyin Zaifer mahkemede, 7 Ekim'den itibaren erken doğum nedeniyle küvezde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov'un 26 Ekim saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi.

"Zanlılar dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı"

Polis ise, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti. Mama içirilen 7 bebekten 6'sının da şu anda tedavi altında olduğunu belirten polis, zanlılardan 4'ünün olay günü, birinin ise olay gününden bir gün önce yenidoğan servisinde görevli olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların "tedbirsizlik ve dikkatsizlik" sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Etil alkolün üzerinde etiket vardı"

Polis, incelenen kamera görüntülerinde yenidoğan servisindeki etil alkolün 5 litrelik su şişesinde olduğunun görüldüğünü, olaydan sonra 5 litrelik su şişesi içerisinde bulunan mamaların olduğu odadan çıkarıldığının tespit edildiğini söyledi. Olaydan sorumlu olan başka şahısların da olabileceğini belirten polis, servisteki kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini ifade etti. Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, zanlıların avukatının sorusu üzerine etil alkolün üzerinde etiket bulunduğunu kaydetti.

Savcı 3 gün ek süre istedi

Savcı Senem Palabıyık, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Skandalı: 5 Hemşire Tutuklandı - Son Dakika

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