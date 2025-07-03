Yenimahalle'de Arazide Yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ekili arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yenimahalle ilçesindeki Yakacık mevkisinde ekili arazide iddialara göre henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA