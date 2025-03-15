Yenimahalle'de Yetersiz Işıklandırma ve Uyarı Sistemlerinin Yol Açtığı Trafik Kazaları Artıyor

Ankara Yenimahalle'de ışıklandırma ve uyarı sistemlerinin yetersizliği ağır trafik kazalara neden oluyor

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesindeki 4 yolu birbirine bağlayan kavşakta kasis, ışıklandırma ve uyarı sistemlerinin yetersizliği çok sayıda kazanın meydana gelmesine neden oluyor. Yaşadıkları bölgede her gün ağır kazaların yaşandığını söyleyen Abdülkadir Şenol ise, yetkililere defalarca şikayette bulunmasına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını iddia etti.

Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1306. Cadde'de yer alan ve 4 yolu birbirine bağlayan kavşakta sıkça meydana gelen trafik kazaları bugüne kadar çok sayıda kişi yaralanması neden oldu. Kazaların nedeninin kasis olmaması trafik ışığı eksiliği ve uyarı sistemlerinin yetersiz olmasına bağlan Abdulkadir Şenol ise, bugüne kadar şikayetlerinin cevapsız kaldığını ileri sürdü. Yaşadığı yerde meydana gelen kazalar sebebiyle sürekli tedirginlik hissettiğini söyleyen Şenol, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

"Araçların sürekli kaza yapması, sürücülerin birbirlerine yol vermemelerinden dolayı oluyor"

Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Abdulkadir Şenol, "7 senedir burada yaşıyorum. Burada sürekli kazaların olduğunu yetkililere ve ilgili belediyelere bildirdik. Şu ana kadar şikayetlerimizden hiçbir sonuç alamadık. Bize kasis yapılan yerlerde okul, hastane, cami olması gerektiği şartının arandığını söyleyerek bulunduğumuz yerin bu şartları karşılamadığını belirttiler. Biz buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz. Araçların sürekli kaza yapması, sürücülerin birbirlerine yol vermemelerinden dolayı oluyor. Burada ağır yaralanmalı kazalar oluyor. Ben de ister istemez acaba benim başıma ne zaman gelecek diye sürekli düşünüyorum. Bulunduğumuz yerin ileri taraflarında trafik ışıklarının olduğunu gerekçe gösteriyorlar. Hiçbirimiz trafik kurallarına uymuyoruz. Buraya acil şekilde kasis ve trafik ışıklarının yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.