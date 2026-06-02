Yenipazar\'daki otluk alan yangını kontrol altına alındı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otluk alanda çıkan ve zirai alanları tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar'daki otluk alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zirai alanda da etkili olan alevleri söndürmek için ekipler vatandaşlarla birlikte yoğun mücadele başlattı. Havadan 3 helikopter, karadan da 8 arazöz ve 3 tankerle müdahalede bulunuldu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, 40 dekar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN