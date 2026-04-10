Başkan Özyiğit\'ten operasyon açıklaması: "Hukuka güvenimiz tam"

10.04.2026 22:11  Güncelleme: 22:19
Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yapan Başkan Abdullah Özyiğit, sürece şeffaflık ve iş birliği içinde yaklaştıklarını bildirdi. Başkan, kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı konusunda hassasiyetlerini vurguladı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla ilgili Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yazılı bir açıklama yaptı. Özyiğit, hukuka olan inançlarının tam olduğunu belirterek sürece şeffaflık ve iş birliği içinde yaklaştıklarını ifade etti.

Başkan Abdullah Özyiğit açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Yenişehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin çeşitli haberlerin yer aldığını belirtti. Yenişehir Belediyesi olarak hukuka olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin ya da hiçbir kurumun kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini kaydetti.

İlgili kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz şekilde paylaşıldığını ifade eden Özyiğit, sürece tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde yaklaştıklarını belirtti. Belediyenin kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini her zaman koruduğunu aktaran Özyiğit, idari süreçlerin ve iç denetim mekanizmalarının titizlikle işlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça gerekli açıklamaların yapılacağını belirten Özyiğit, vatandaşlardan teyit edilmemiş ve spekülatif bilgilere itibar etmemelerini rica etti.

Öte yandan, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon düzenlendiği, aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Belediye binasında arama çalışmalarının yapıldığı, yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
