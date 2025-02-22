Yenişehir\'de Karda Lastik Kayma Keyfi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları araç lastiklerine oturarak karda kaydı. Kilometrelerce kayarak ilerleyen gençlerin eğlenceli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Uludağ'a yağana 2 metrelik kar, uzun zaman sonra Bursa merkezine de düştü. Karın yağmasını fırsat bilen Yenişehirli gençler durumu fırsata çevirdi. Traktörün arkasına kullanılmış araç lastiklerini bağlayan gençler, bunların üzerinde kilometrelerce yol kat etti. Gençlerin eğlenceli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA