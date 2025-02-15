Yenişehir\'de Türk Sanat Müziği gecesi

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Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Kent Konseyi'nin iş birliğinde düzenlenen Yenişehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Sevgililer Günü Konseri gerçekleştirildi. Gecede Başkan Ercan Özel de yoğun istek üzerine sahneye çıkarak, "Kalbe Dolan O İlk Bakış" isimli eseri seslendirdi. Başkan Özel, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi'nin ortak düzenlediği Yenişehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Sevgililer Günü Özel Konseri, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in yanı sıra Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Hakan Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Yenişehirliler katıldı.

Başkan Özel yoğun istek üzerine sahnede

Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği gecede dinleyicilerin adeta kulaklarının pası silindi. Gecenin finalinde ise yoğun istek üzerine sahneye Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel çıktı. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi ise Mehmet Gökkaya'ya ait olan Nihavent Makamından "Kalbe Dolan O İlk Bakış" isimli eseri seslendirdi. Başkan Ercan Özel, salonu dolduran dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - BURSA