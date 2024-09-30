Yenişehir\'de Zabıta Ekipleri Son Kullanma Tarihi Geçen Ürünleri Topladı

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Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette aralarında bebek mamalarının da bulunduğu 65 ürünün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan market hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Akkent Mahallesi'ndeki bir markette yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş bebek maması ve bebek bisküvilerinin satılmak üzere reyonlarda olduğunu tespit etti. Bebek mamalarıyla birlikte 65 adet gıda ürününün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, market hakkında yasal işlem başlatarak, ürünleri imha etti.

"Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda, sorumluluğumuz katbekat artmaktadır"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Özyiğit, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir ve bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda, sorumluluğumuz katbekat artmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına yaptığımız bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız da bu tür durumları zabıta hattımızı ya da Yenişehir Halk Masa'mızı arayarak bildirebilirler" dedi. - MERSİN