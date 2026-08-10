Yerköy\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Yerköy ilçesi Üçevler Mevkii D-200 Karayolunda meydana geldi. Yozgat istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 05 DP 103 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Ankara istikametinde seyir halinde bulunan A.Ö.Ş. idaresindeki 06 M 7858 plakalı Volkswagen marka minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 05 DP 103 plakalı araç sürücüsü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A., E.A., A.İ.A. ve N.A. isimli yolcular yaralandı.

Yaralılar Delice Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.