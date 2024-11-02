Yerlikaya: Ruhsatsız silahlara ceza artacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yerlikaya: Ruhsatsız silahlara ceza artacak

Bakan Yerlikaya, Ordu'da ruhsatsız silahlara yönelik cezaların artırılacağını duyurdu.

02.11.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: "Ruhsatsız silahlara yönelik cezalara çok daha yukarıya çıkacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'nun 2024 yılı asayiş raporunu paylaştı

ORDU - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'nun asayişi, huzuru için yapılan çalışmalarına yönelik 2024 yılı rakamlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya ayrıca, ruhsatsız silahlara yönelik cezaların çok daha yukarıya çıkacağının bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Ordu Boztepe'deki bir otelde katıldığı güvenlik toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, Ordu ilinin 2024 yılı rakamlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, yüzde 7,5 azalma, ama aydınlatma oranlarında yüzde 99,8 rakamına ulaşılmış. Öncelikle şunu itiraf etmek istiyorum. Türkiye ortalaması yüzde 3,5, Ordu 7,5 olay sayısını düşürmüş. Türkiye ortalaması aydınlatma sayısı yüzde 97,8, Ordu 2 puan üstü 99,8, mal varlığına işlenen 9 önemli suçta yine bu yılın ilk 10 ayı ile geçen yılın ilk 10 ayına göre değerlendirdiğimiz zaman Türkiye ortalaması yüzde 30 düşüş, Ordu ise yüzde 41,2. Aydınlatma oranımız Türkiye'de yüzde 81, Ordu'da ise yüzde 85,2" dedi.

Ordu'da yakalama rakamlarını açıklayan Bakan Yerlikaya, "606'sı emniyet, 596 jandarmamız tarafından yakalanan toplam yine bu 10 aylık dönemde 1202 hapis yakalamalı olduğunu paylaşmak istiyoruz. Ruhsatsız silahla ilgili 842 silah bu dönem içerisinde yakalanmış, 973 kişiye işlem yapılmıştır" diye konuştu.

"Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak"

Ruhsatsız silahlara yönelik cezaların arttırılacağına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Çok yakın zaman içerisinde gazi meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da bu yılın ilk 10 ayında 2 organize suç örgütünün çökertildiğine dikkat çeken Yerlikaya, "36 tutuklu ve 16 adli kontrol olduğunu Ordu'da paylaşıyoruz. Hain, alçak terörle ilgili, terör örgütünün buradan gelinen noktada kırsalda yapılan operasyonlar ve şehirde yapılan toplamda 26 operasyonla birlikte bize gösteriyor ki bizim kırsallarımızda bu noktada bir riskin artık kalmadığı yönünde" dedi.

Bakan Yerlikaya, FETÖ ile ilgili de verileri de paylaşarak, şunları söyledi:

"Su uyur ama FETÖ'vari örgütler uyumaz sözünü hatırlatarak, tekrar söylüyoruz. 32 operasyonda 5 tutuklu, 7 adli kontrolün olduğunu, DEAŞ ile ilgili 7 operasyonlarda 2 tutuklu, 2 adli kontrolün olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ordu'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 148 tutuklu, 67 adli kontrol kararı olduğunu görüyoruz. Ele geçirilen uyuşturucu 105 kilogram. Kilogram cinsinden olanlar. 19 bin 529'da adet cinsinden olanlar. 389 ise kök cinsinden uyuşturucu ele geçirildi" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yerlikaya: Ruhsatsız silahlara ceza artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yerlikaya: Ruhsatsız silahlara ceza artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.