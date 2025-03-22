Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'ın bilinmeyen dram dolu hayatı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'ın bilinmeyen dram dolu hayatı

Yeşilçam\'ın efsanesi Filiz Akın\'ın bilinmeyen dram dolu hayatı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak bilinen Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sinema dünyasına Artist dergisi yarışmasını kazanarak adım atan Akın, Yeşilçam'ın en önemli kadın yıldızlarından biri oldu. Hayat hikayesi duyanları hem şaşırttı, hem de hüzünlendirdi. 7 yaşında babası tarafından terk edilen Akın, babasını yıllarca affetmedi.

22.03.2025 16:14
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak bilinen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Gerçek adı Suna Akın olan ünlü oyuncu, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

"Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınan Filiz Akın'ın hayat hikayesi duyanları hem şaşırttı, hem de hüzünlendirdi.

HAYATI KATILDIĞI YARIŞMAYLA DEĞİŞTİ

Liseyi bitirdikten sonra bir seyahat acentasında çalışmaya başlayan Akın'ın hayatı Artist dergisinin 1962 yılında düzenlediği yarışmaya gönderdiği fotoğrafla değişti. Yarışmayı kazanan Filiz Akın, usta yönetmen ve yapımcı Memduh Ün ile tanıştı. 'Akasyalar Açarken' ile beyazperdeye adım atan Filiz Akın'ın oyunculuk macerası da bu filmle başladı.

KÜÇÜK YAŞTA BABASI TARAFINDAN TERK EDİLDİ

Filiz Akın ailesine çok değer verdi, ancak babasıyla bir türlü barışamadı. 7 yaşında babasının onu ve ailesini terk etmesini yıllarca affetmedi. Hatta ünlü oyuncu bir dergi röportajında ailesinden bahsederken babasını içinde affetmediğini, "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum. Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım. Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim" sözleriyle ifade etmişti. Ayrıca ünlü oyuncu babasıyla ilgili, "Kemanına olan coşkusu, tutkusu ve aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok âşıkken, gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu" demişti. Akın, 1991 yılında bir bayram günü babası Bekir Sami Akın ile üvey annesinin eski kiracıları tarafından boğularak hayatlarını kaybettiği haberini aldı. Filiz Akın, sessizliğini korudu ve o konuyla ilgili bir daha hiç konuşmadı.

"ANNEM BABAMIN SEVGİ AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN BANA TAPTI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Filiz Akın, "Annem, babamın sevgi açığını kapatmak için bana taptı! Onun adeta oyuncak bebeğiydim. Çok soylu, çok varlıklı ya da tanınmış birilerinin çocuğu değildim ama hiç sosyal sınıf gibi bir sıkıntım olmadı. Para sıkıntısı çektiğimiz günler de yaşadık. Bazen şaşırıyorum, annemin onca sıkıntının içinde nasıl bu kadar modern, ileri görüşlü ve zevkli bir kadın olarak kalabildiğine... Beni yokluk içindeyken bile en ucuz malzemelerle süsler, saçlarımı maşayla kıvırır, bir prensese çevirirdi" dedi.

EN BÜYÜK ŞANSI EŞİ SÖNMEZ KÖKSAL OLDU

Ünlü oyuncu, 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenmiş ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğmuştu. Ancak Filiz Akın, Türker İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu'yla birlikte olduğunu öğrenmişti. Filiz Akın aradığı mutluluğu bu evlilikte değil, Sönmez Köksal'la buldu.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Yaklaşık 33 yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutladı. Filiz Akın'ın paylaşımında eşinden bahsettiği anlar büyük dikkat çekti.

"BANA HEDİYE..."

Ünlü sanatçı, eşiyle paylaşımında, "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye... Teşekkürler…" ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat, Filiz Akın, 3-sayfa, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'ın bilinmeyen dram dolu hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • AHMET LEVENT:
    Çocukluğumuz filmlerini siyah beyaz tvde izlemekle geçti.Hiç bir arsız haberini duymadık magazin budalası yeni nesil ünlülerin yaptıkları gibi.Mekanı cennet olsun. 54 0 Yanıtla
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