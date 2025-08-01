Yeşilçam\'ın emekatar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu

Arabesk, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinler de Sever ve Çiçek Taksi gibi unutulmaz yapımlarda izleyiciyle buluşan, Türk sinemasının emektar isimlerinden Necati Bilgiç, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 72 yaşındaki usta oyuncunun şu sıralar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından zor bir döneme giren Necati Bilgiç, kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Yapılan değerlendirmeler sonrası usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu. Bir dönemin ekran yüzü, şimdi hastane odasında sessiz bir yaşam sürdürüyor.

SANATLA YOĞRULAN BİR HAYAT

1953 yılının Ekim ayında Bursa'da dünyaya gelen Necati Bilgiç'in oyunculuğa ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Ortaöğretimini tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Efsane tiyatrocu Yıldız Kenter'den ders aldı. Dormen Tiyatrosu'nda başlayan sahne serüveni, Tef Kabare Tiyatrosu ile devam etti. Konservatuardan arkadaşı Uğur Yücel ile birlikte gazinolarda komedyenlik yapan ikili, 1975-1984 yılları arasında Türkiye'nin en çok konuşulan sahne performanslarına imza attı.

ŞAİR TEMEL'DEN SADRİ ALIŞIK ÖDÜLÜ'NE

Televizyon izleyicisi onu ilk kez "Yarı Şaka Yarı Ciddi" programındaki Şair Temel karakteriyle tanıdı. Ardından sinema kariyeri başladı. Şener Şen'in başrolünde yer aldığı "Namuslu" filmiyle Yeşilçam'a adım atan Bilgiç, Davacı, Milyarder, Bıçkın, Arabesk gibi filmlerde unutulmaz tiplemelere imza attı.

1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Karadenizli "Niyazi" karakteriyle televizyon kariyerinin zirvesine ulaştı.

2000'li yıllarda da birçok projede yer alan Necati Bilgiç, 2012 yılında Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filminde oynadı. Bu rolle 17. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.