Yeşilköy'de Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Operasyonu Başladı

Yeşilköy önlerinde karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı

İSTANBUL - Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde karaya oturan konteyner gemisine kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı.

Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy açıklarında demir sahası değişikliği yapan Liberya bayraklı 188 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki MSC Rhiannon isimli gemi sabah saatlerinde karaya oturmuştu. Geminin kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı.