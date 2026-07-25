Yığılca\'da İzinsiz Kazı Operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, Jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör, yer altı görüntüleme cihazı, telsizler ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yığılca ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet (İzinsiz Kazı) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Yığılca ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 adet el telsizi, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.