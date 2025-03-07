Yıkımda Devrilen Bina, Dönerciyi Yerle Bir Etti

Ekmek teknelerinin üzerine 3 katlı bina çöken kadın gözyaşlarına hakim olamadı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde hasar alan 3 katlı hasarlı bina yıkım esnasında yan tarafta bulunan 2 katlı prefabrik dönercinin üzerine devrildi. Yerle bir olan dönercinin sahipleriyse gözyaşı içerisinde iş yerinin başında beklediler.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı devam ediyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleştirilen yıkımda hasarlı bina 3 katlı bina yan tarafta bulunan 2 katlı dönercinin üzerine devrildi. Devrilmeyle birlikte Zekat Gümüş'e ait işletme yerle bir oldu. İş yerinin yıkım nedeniyle kapalı olmasıysa olası faciayı önledi. Yıkım gerçekleştirilen alanda havadan görüntülenirken yerle bir olan iş yerinin sahibinin eşi Lina Gümüş'se yerle bir olan ekmek teknelerinin başında gözü yaşlı bekleyişini sürdürüyor.

"Çok kötüyüz, diyecek bir şey bulamıyoruz ve çok üzgünüz"

Üzgün olduğunu ifade eden gözü yaşlı Lina Gümüş, "Yıkım ekibi geldi ve bize iş yerimize herhangi bir zarar vermeyeceklerine dair söz verdiler. Ciddi zarar olmayacağını söylediler. Malasef iş yerimiz yerle bir oldu. Biz burada 8 yıldır dönerci işletiyorduk. Personelimizde vardı. Çok kötüyüz, diyecek bir şey bulamıyoruz ve çok üzgünüz" dedi.