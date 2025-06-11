Yıldırım 95 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Boyuncuk köyünde hayvan otlatan Abdulhakim Öner, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi. Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de köye gelerek zarar tespit çalışması başlattı. - ŞIRNAK