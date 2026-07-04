Yıldırım Ahırı Vurdu: 3 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Yıldırım Ahırı Vurdu: 3 Hayvan Telef Oldu

Yıldırım Ahırı Vurdu: 3 Hayvan Telef Oldu
04.07.2026 02:50
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Edirne'nin İpsala ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu, çiftlik sahibi yaralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçük Hıdır (Hıdırköy) köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef olurken, çiftlik sahibi de yaralandı.

İpsala bölgesinde saat 18.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış esnasında, köyde hayvancılıkla uğraşan Günay Karakaş'a ait ahıra yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan, oluşan elektrik akımı nedeniyle telef oldu.

Çiftlik sahibi diğer hayvanları kurtarmak isterken yaralandı

Olayın ardından ahırda bulunan diğer hayvanlarını kurtarmaya çalışan çiftlik sahibi Günay Karakaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yaralı vatandaş, İpsala Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ahırda maddi hasar oluştu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından yapılan incelemelerde, hayvanların yıldırım kaynaklı elektrik akımı nedeniyle telef olduğu tespit edildi. Olayda yalnızca hayvanların değil, ahırda bulunan çeşitli malzemelerin de zarar gördüğü, yapıda ise ciddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Büyük üzüntü yaşayan çiftlik sahibi Günay Karakaş, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "Çok üzgünüm. 3 büyükbaş hayvanımız yıldırım düşmesi sonucu telef oldu." ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Ekonomi, İpsala, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım Ahırı Vurdu: 3 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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