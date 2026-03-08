Yıldırım'da Dağda Düşen Yürüyüşçü Kurtarıldı - Son Dakika
Yıldırım\'da Dağda Düşen Yürüyüşçü Kurtarıldı
08.03.2026 14:41
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yürüyüşe çıkan Halil İbrahim Bulut, düşerek yaralandı ve kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere kenarından dağa doğru yürüyüş yapan iki kişiden biri düşerek yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan vatandaş bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, 6 Mart günü saat 14.57 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarından dağa doğru yürüyüş yapan 28 yaşındaki Halil İbrahim Bulut, dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu kolundan yaralanan Bulut, bulunduğu sarp araziden aşağı inemedi. Yanında bulunan 24 yaşındaki Hüseyin Ararat'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışma sonucu yaralı vatandaş bulunduğu noktadan güvenli bölgeye indirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Halil İbrahim Bulut'un genel sağlık durumunun iyi olduğu, kolunda kırık olabileceği değerlendirildi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Bulut, Yıldırım, 3. Sayfa, Güvenlik, Kurtarma, Olaylar, Bursa, Son Dakika

