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Yılmaz Büyükerşen ve 4 sanığın yargılandığı 'Haksız mal edinme' davası başladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili:

"Yılmaz Büyükerşen'in şahsına veya ailesine ait vakıflara bu malların aktarılması kanunsuzdur"

ESKİŞEHİR - Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ve 4 sanığın, yönetici pozisyonunda oldukları vakıfları ve şirketleri hizmeti kötüye kullanma suretiyle zarar uğratarak haksız mal edindikleri gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ve beraberindeki 4 sanığın yönetici pozisyonunda bulundukları vakıfları ve şirketleri görevlerini kötüye kullanma suretiyle zarara uğrattıkları, böylelikle de haksız mal edindikleri belirtildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükerşen ile onun yönetici pozisyonunda bulunduğu vakıf ve şirketlerin yönetici ya da üyeleri olan şüpheliler Ahmet Durmaz, Çetin Kaya ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri Erol Nezih Orhon ve Yavuz Tuna hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Haksız mal edinme' suçlarından ceza talep edildi.

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Durmaz ile taraf avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar Çetin Kaya, Erol Nezih Orhon ve Yavuz Tuna duruşmaya katılmadı. Ayrıca duruşmaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır katıldı.

Suçtan zarar gören kurumların Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olduğu belirtilen iddianamede, Büyükerşen, Durmaz, Orhon, Kaya, Tuna'nın atılı güveni kötüyle kullanma suçunu kendilerine emanet edilen mal hakkında işledikleri anlaşıldığında aktarıldı.

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, savunmasında suçlamalardan haberdar olduğunu belirterek bunları kabul etmedi. Büyükerşen, mahkeme heyetine yazılı savunma sundu. Sanık Ahmet Durmaz ise suçlamaları kabul etmediğini, daha sonra savunmasını yazılı olarak sunacağını belirtti.

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, Yılmaz Büyükerşen'in ve Ahmet Durmaz'ın mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mal varlıklarına tedbir konulmasını reddederek, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

"Yılmaz Büyükerşen'in şahsına veya ailesine ait vakıflara bu malların aktarılması kanunsuzdur"

Mahkemenin ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yaptı. Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hemşerilerimizin özellikle Anadolu Üniversitesi'nin eski çalışanları, eski rektörleri, dekanları, öğretim üyelerinin bu davayla ilgili bizlerden büyük beklentileri ve talepleri var. Çünkü yıllardır üniversite çalışanlarının emekleriyle, üniversitenin kaynaklarıyla oluşturulmuş vakıfların ve onlara ait okul ve otellerin bir şekilde Yılmaz Büyükerşen'in ailesine ve kendisine ait şirketlere ve vakıflara aktarılması konusu. Tabii çok acı bir konudur. Bu konunun takipçisi olacağız. İnşallah bu çağdaş okulları ve diğer turizm yatırımları, oteller ve mal varlıkları, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına ve o vakıflara iadesi yapılacak. Biz hukuka güveniyoruz. Dava ötelendi. Ekim ayında gene buradayız. O arada da tabii bu davaya bakan hakime hanımın da üzerinde çok büyük bir yükümlülük var. Bunu bilmesi lazım. Savcılarımızın da işi iyi takip etmesi lazım. Biz Eskişehir'de kim tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatırsa onun karşısındayız. Bizim kişilerle işimiz yok. Yapılan eylemler Eskişehirimize, hemşerilerimize zarar veriyorsa her zaman onun karşısında olacağız. Belediye imkanlarıyla ve belediyenin parasıyla yapılıp Yılmaz Büyükerşen'in şahsına veya ailesine ait vakıflara bu malların aktarılması, gelirlerinin aktarılması tabii kanunsuzdur, vicdansızdır. Bunların iade edilmesi gerekmektedir. Biz bunların takipçisi olacağız. Hiçbir beklentimiz yok. Bu okullarda okuyan öğrencilerle hiçbir derdimiz yok. Zaten bu Çağdaş Okulları yıllardır üniversitenin içinde hizmet vermekteydi. Yani üniversite çalışanlarının çocuklarının gittiği bir okul olurken şimdi tamamen ticarethaneye dönmüş şekilde. Sadece parayla çocuk okutan bir yer olmuştur. Bunu Anadolu Üniversitesi'nin yeniden sahiplenmesi, Balmumu Müzesi'ni de gerçek sahibi olan Büyükerşen'in değil Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sahiplenmesi lazım. Tabii burada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm nepotizm çağrılarımıza bunları yanlış olduğunu söylememize rağmen bu işler devam etmektedir. Yılmaz Büyükerşen danışman sıfatıyla hala oradan nemalanmaktadır, 200 bin liranın üzerinde bir maaş aldığı bir aracı hala makam aracı olarak kullandığı biliniyor. Tabii bu mevcut belediye başkanını da aslında da zora sokan bir şeydir. Yani bu belediyeyi artık Yılmaz Büyükerşen ve ailesinin ve belli bir zümrenin gelir kapısı yapmaktan çıkarmaları lazım."