Devrilen forkliftin altında kalan belediye çalışanı hayatını kaybetti

06.01.2026 18:11  Güncelleme: 18:17
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yol çalışması sırasında devrilen forkliftin altında kalan 28 yaşındaki işçi Atabey Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yol çalışması sırasında devrilen forkliftin altında kalan 28 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Kırkmerdiven mevkiinde meydana gelen olayda, Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Atabey Esen (28), yol çalışması sırasında kayan forkliftin altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Esen'in hayatını kaybettiği belirledi. Bölgede yapılan çalışma sonrasında Esen'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

