Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu

Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu

Bolu'da yol kenarına aracını park ederek tuvaletini yapan alkollü sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerine yakalandı. Alkollü vatandaşa meskun mahalde tuvaletini yapmaktan ve alkollü araç kullanmaktan ceza yazılarak ehliyetine el konuldu.

24.06.2024 21:44
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Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu
BOLU - Bolu'da yol kenarına aracını park ederek tuvaletini yapan alkollü sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerine yakalandı. Alkollü vatandaşa meskun mahalde tuvaletini yapmaktan ve alkollü araç kullanmaktan ceza yazılarak ehliyetine el konuldu.
Olay, Kalıcı Konutlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden Ali Rıza E. kullandığı otomobili, Kalıcı Konutlar Kavşağı'nda yol kenarına park etti. Araçtan inen Ali Rıza E., yol kenarına tuvaletini yapmaya başladı. Ali Rıza E.'nin uygunsuz hallerini gören vatandaşlar o esnada yoldan geçen trafik polislerine durumu bildirdi. Polis ekipleri tarafından sorgulanmak istenen Ali Rıza E. önce polise direndi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde alkollü sürücü, alkolmetreye üfledi. Ali Rıza E.'nin 1.81 promil alkollü olduğunu tespit eden polis ekipleri sürücüye ceza yazdı. Alkollü araç kullanmaktan ve meskun mahalde tuvaletini yapmaktan cezai işlem uygulanan Ali Rıza E'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca kullandığı araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Bolu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu - Son Dakika

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