Yol Ortasında Park Eden Araç Trafiği Felç Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde adeta yol ortasına bırakılan otomobil nedeniyle trafik adeta felç oldu. Vatandaşlar ve sürücüler duyarsız sürücüye tepki gösterdi. Olay, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1632 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ACJ 986 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını yol ortasında çapraz şekilde park ederek bölgeden ayrıldı. İş çıkışı saatine denk gelen olayda artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yolu kapatan otomobil nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazı araçların ise otomobilin yanından dikkatli şekilde geçmeye çalıştığı görüldü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, benzer olayların sık yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yaklaşık 10 dakika boyunca yolu kapatan aracın bölgeden ayrılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - AYDIN