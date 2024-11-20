Yol Verme Kavgasında Ölüm

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme kavgasında darp edilen H.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde bir kişinin yaralandığına dair gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, trafikte yol verme kavgasında motosikletli iki kişinin H.K'yi darp ettiğini belirledi. Polis ekiplerinin titiz çalışması üzerine şüpheliler Ç.K. ve B.N yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA