Yol verme tartışması meydan savaşına döndü... O anlar kamerada- Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar

Şanlıurfa'dan Samsun'a Giden Otobüste Rehin Alma Olayı: Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünde, soda şişesi kıran ve muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu sonucu gözaltına alındı. Olay, Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Sercan C., otobüse Kayseri'den bindi ve yolcuları rehin almaya çalıştı. Şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Sercan C., bu sırada muavini rehin aldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti.