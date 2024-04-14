Yol verme tartışması meydan savaşına döndü... O anlar kamerada- Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde birbirlerine yol vermediği ileri sürülen sürücüler ve yakınları önce tartıştı daha sonra tekme tokat kavga ettiler. Bayramlaşmaya giderken adeta meydan savaşına tutuşan tarafların öfkesi kameralara böyle yansıdı.
Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ticari taksi şoförü, yolcular ve karşı tarafın yakınları tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Olayda ticari taksi şoförü ve yolcular dakikalarca darp edildi. Kadınların saç baş birbirlerine girdikleri anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesinin ardından kavga daha fazla büyümeden sonlandı. Taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Şanlıurfa'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünde, soda şişesi kıran ve muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu sonucu gözaltına alındı. Olay, Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Sercan C., otobüse Kayseri'den bindi ve yolcuları rehin almaya çalıştı. Şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Sercan C., bu sırada muavini rehin aldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti.
Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sancaktepe'de, Bella palas düğün salonunda eski karısıyla karşılaşan Mehmet B., önce eski eşine tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Mehmet B. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Çiğdem A. tedavi altına alındı.
Sancaktepe'de düğün salonunda meydana gelen olayda, Mehmet B. eski karısı Çiğdem A.'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybederken, Çiğdem A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde, trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darp edilmesine ilişkin kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmaya çalıştığı araca çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., bir binanın çatısında saklanmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ., cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın sebebi ise tartışma yaşanmasıdır.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada, çarpmanın etkisiyle bir araç aydınlatma direğine çarptı ve hasar aldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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