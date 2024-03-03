Yola atlayan 4 yaşındaki çocuğa SUV araç çarptı

Kütahya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri savruldu ve kaldırıma çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak iki kişi daha hayatını kaybetti.