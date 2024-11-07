Yolcu Otobüsü Muğla'da Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Yolcu Otobüsü Muğla'da Yangın Çıkardı

Muğla Sakartepe rampasında seyir halindeki yolcu otobüsü, aniden alev alarak yanmaya başladı. Yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilirken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otobüsü söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

07.11.2024 20:51
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Yolcu otobüsü alev alev yandı

MUĞLA - Muğla Sakartepe rampasında rampa inişi aniden alev alan yolcu otobüsü kısa sürede alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Uludağ firmasına ait 34 HF 275 plakalı yolcu Çanakkale Biga ilçesinden Fethiye'ye seyir halinde iken, 30 yolcu ile Gökova Sakartepe rampasına inişi sırasında otobüsün önünden dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs şoförü dumanları fark etmesi üzerine otobüste bulunan yolcuları kısa sürede tahliye ederek indirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, trafik, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederken, siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yangın sonrası Sakartepe rampasında trafik akışı iniş ve çıkış kısa süreliğine kapatıldı. Yangında otobüsteki hasar dışında yolcularda ve otobüs personelinde herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolcu Otobüsü Muğla'da Yangın Çıkardı - Son Dakika

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