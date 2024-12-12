Yolcu Otobüsünde 308,9 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yolcu Otobüsünde 308,9 Gram Skunk Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde 308,9 Gram Skunk Ele Geçirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma, otobüs bagajında 308,9 gram skunk bitkisi buldu.

12.12.2024 10:44
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Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada 308,9 gram skunk bitkisi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümünde yapılan arama neticesinde, 308,9 gram skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolcu Otobüsünde 308,9 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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