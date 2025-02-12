Yolda Çarpılan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yolda Çarpılan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam, AK Parti İl Başkanı'nın dayısıydı.

12.02.2025 06:16
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan yaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yaşlı adamın AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam Bulvarı'nda seyir halinde olan D.E. idaresindeki 20 AE 002 plakalı BMW marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Subaşı yaklaşık 10 metre savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda BMW marka araçta maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Subaşı'na olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Subaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nail Subaşı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaza sonucunda hayatını kaybeden Nail Subaşı'nın, Denizli AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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