Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti - Son Dakika
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Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti

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İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamı kamyon ezdi. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni morga kaldırılırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

26.03.2025 11:22  Güncelleme: 11:36
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesiştiği noktada dün saat 14.00 sıralarında kan donduran bir kaza meydana geldi.

YAŞLI ADAMI KAMYON EZDİ

Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim (91), seyir halindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) ait N.T. (38) yönetimindeki 34 CTZ 983 plakalı kamyonun altında kaldı. Talihsiz yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Feci şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yeşim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken kamyon sürücüsü N.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Can Gönül:
    kamyon şoförünün ne suçu var.ceza almamalı. 8 3 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ülkenin ütünden geçti kamyon açg 3 6 Yanıtla
  • Gakko 23:
    ecel suçlu yok 3 0 Yanıtla
  • Nazife:
    yaya kavşakta yolun ortasindan akan yolda cadde geçmeye çalışmış allah rahmet etsin eceline gitmiş. 3 0 Yanıtla
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