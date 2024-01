Yön tabelasına çarpan Tofaş marka otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'da Tofaş marka otomobilin yön tabelasının direğine çarpması neticesinde ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 37 BE 897 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yön tabelasının direğine çarptı. Direkte asılı kalan otomobilde bulunan sürücü B.Y. ile eşi O.Y ve çocukları A.B.Y. ve Efecan Yeler yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki Efecan Yeler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Yeler'in, Sinop'un Vezirköprü ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yenidüzce Güney Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.