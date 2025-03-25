Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Gözaltına Alındı

Geniş Video İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Canikligil, 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu.

25.03.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir video içeriğinde 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'toplu katliam' çağrısında bulunması ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Canikligil'in emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Canikligil, YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini aktarmış ve 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu. Canikligil, şu ifadeleri kullanmıştı: "Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla 'reis' diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; 'Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek'... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; 'Execute Order 66'."

Canikligil, ayrıca sosyal medya hesabından da, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" paylaşımında bulunmuştu.

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlker Canikligil, Sosyal Medya, Teknoloji, Yönetmen, 3-sayfa, YouTube, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 34389554:
    Soytarı soyttaralığını yapıyor 263 34 Yanıtla
  • Khamet:
    bunları insan yerine koyup da göz altına alıp durmayın ya kötü imaj yapıyor Türkiye dışında bunlar da bunu istiyor zaten önçeden ne güzeldi faili meçhul olayları ordan kalkıyor du 186 24 Yanıtla
  • Kemal:
    namussuz medyacilar, akıllarınca İslam ve Anadolu ruhundan rahatsızlar ya durmadan özgürlük adına hükumete saldırıyorlar. bunların derdi hukuk falan değil, dertleri eski Türkiye koleciliginin başlaması 182 19 Yanıtla
  • 123123As:
    Sen reisi cumhurun askerleriyle nasıl böyle konuşursun edepsiz! 138 34 Yanıtla
  • 34ts6665:
    Aziz Nesin büyük adammış !!! 59 80 Yanıtla
  • 78908900:
    Biri bu gezi zekalı ya iletsin...CHP vekili (Aydın Ayaydın ) şöyle demişti :Erdoğan'ın dibloması vardır ,dört yıl hocalığını yaptım sınavlarına girdim ,TSK nın hakim olduğu dönemde yefek subay olarak askerlik yapmıştır TSK dibloması olmayan biri yedek subay olarak kabul edermiydi ...(İsteyen araştırıp "söz konusu konuşmaya ulaşabilir ,cok kolay ) 82 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akil tutulmasi.. cagri ya bak . kafasi curumus bu insanin bence. 79 5 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    bizim bakkalıda yakında alırlar adam sarayı hiç sevmedi nefret ediyor reyizden en az 15 yer bence 17 51 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Kim bu oğlan lan? 59 4 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Ya şunların bilgi seviyeleri bir çok kişiden yüksek, ancak nasıl yalan vaadçileri destekliyorlar anlamam. adam hatırlamıyorum diyo, bahane buluyor. depremi 5 senede çözecekti, hadi engellediler %3-5 çözseydin? e oda yok. Üstüne bu adamı destekliyorlar. Ya kent lokantası açtı emekliye veya ihtiyacı olana ücretsiz, diğerlerine 70-100 lira diyeceğine emeklinin 40 lirasına da kendi göz koymuş :D 39 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 01:51:43. #7.13#
SON DAKİKA: Youtube Yayıncısı İlker Canikligil Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement