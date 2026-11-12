Yozgat Sorgun'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mirahor köyü mevkiinde takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobilin alevlere teslim olduğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mirahor köyü mevkiinde E.A. idaresindeki 66 ADL 060 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alev aldı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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