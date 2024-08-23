Yozgat'ta çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Yozgat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

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Yozgat'ta gece saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Ancak yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye, jandarma, AFAD ve TOMA ekipleri yangına müdahale etti.

23.08.2024 02:47
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Yozgat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

YOZGAT - Yozgat'ta gece saatlerinde etkili olan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Gece saatlerinde Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

Geniş alana yayılan yangın Orman İşletme, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yozgat\'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

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