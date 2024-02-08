Yozgat\'ta Dron Fabrikası Kurma Vaadiyle Dolandırıcılık

Yozgat'ta dron fabrikası kuracağı vaadiyle piyasayı 2.5 milyar dolandıran ve 6 ay önce temeli atılarak hafriyat çalışması yapılan fabrikanın yerinde yeller esiyor.
Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle İzmir'de kripto para şirketi kurma yalanıyla yüksek kar vadederek 2 bin 500 kişiyi dolandıran Ocakçı Holding Sahibi Sedat Ocakçı'nın Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'ne kurmak istediği fabrikanın temeline tek bir çivi dahi çakılmaması dikkat çekti. Geçen yıl Temmuz ayı itibariyle Ocakçı Holding Sahibi Sedat Ocakçı ile uçak ve benzeri hava taşıtları imalatı için Bozok OSB yönetimi ile arsa tahsis sözleşmesi imzalanmıştı.
Temel atma töreninin ardından 4 ay gibi bir süre içerisinde firma tarafından Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde 17 bin metrekare alana kurulması planlanan dron fabrikasının sadece hafriyat çalışmasının tamamlandığı ve 10 milyon lira harcandığı öğrenildi.
Öte yandan, Ocakçı Holding tarafından Yozgat'a kurulması planlanan dron fabrikası için reklam filmleri çekilmiş, halk otobüslerine ve panolara reklam afişleri bastırılmıştı. - YOZGAT
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