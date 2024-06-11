Yozgat'ta Kaybolan Epilepsi Hastası İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kaybolan Epilepsi Hastası İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Yozgat'ta 3 gün önce kaybolan epilepsi hastası Hasan Koç'un bulunması için jandarma, polis, AFAD ve diğer ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına termal kameralı drone, iz ve kadavra arama köpeği de katılıyor.

11.06.2024 10:27
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Yozgat'ta 3 gün önce kaybolan epilepsi hastası 31 yaşındaki Hasan Koç'un bulunması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik köyünde yaşadığı evden 3 gün önce çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan epilepsi hastası Hasan Koç'un yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, polis, Yozgat, Sivas ve Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

11 araç, 92 personelin yanı sıra termal kameralı drone ve jandarma bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği ile bölgede çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına Yozgat AFAD gönüllüleri, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kaybolan Epilepsi Hastası İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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