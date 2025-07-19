Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki kayıp vatandaşı arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.
Aydıncık ilçesi Baştürk köyünde ikamet eden alzaymır hastası 95 yaşındaki Durak Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Durak Ünal 14 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren aranıyor.
Arama çalışmalarına Yozgat AFAD 13, Kayseri 3, Sivas 8, Nevşehir 4, Çorum 2, Kırşehir 3 personel ile katılırken 15 jandarma personeli, 1 iz takip, 1 kadavra köpeği, 6 dron ve ekibi ile köylüler katılıyor. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Kayıp 95 Yaşındaki Alzaymır Hastası Aranıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?