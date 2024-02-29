Yozgat'ta kayıp zihinsel engelli vatandaş sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Yozgat'ta kayıp zihinsel engelli vatandaş sağ olarak bulundu

Yozgat\'ta kayıp zihinsel engelli vatandaş sağ olarak bulundu

Yozgat'ın merkeze bağlı Dayılı köyünde kaybolan Enver Gültepe, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi. Gültepe'nin ailesi, arama çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür etti.

29.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:50
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Yozgat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Enver Gültepe isimli zihinsel engelli vatandaş, sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.

Yozgat'ın merkeze bağlı Dayılı köyünde ailesiyle yaşadığı evden 25 Şubat Pazar günü ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli bulunan Enver Gültepe eve geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray AFAD ekipleri ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çapta arama ve inceleme çalışmaları başlattı. 4 gün süren aramanın ardından Gültekin, Dayılı köyü 12 dönümler mevkiinde bulundu. Gültekin sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Gültekin ailesi ekiplere teşekkür etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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