Yozgat'ta Kırmızı Işıkta Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta Kırmızı Işıkta Kaza: 4 Yaralı

Yozgat-Çorum karayolu Alaca Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

12.06.2024 22:23
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Yozgat'ta otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat- Çorum karayolu Alaca Kavşağı'nda meydana geldi. A.B. idaresindeki 66 ACM 272 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ş.K. yönetimindeki 27 FK 255 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü ve yolcuların Ankara'dan Ağrı'nın Patnos ilçesine gittiği öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kırmızı Işıkta Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kırmızı Işıkta Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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