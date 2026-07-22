Yozgat'ta Muhtar ve Oğlu Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Muhtar ve Oğlu Cinayeti

Yozgat\'ta Muhtar ve Oğlu Cinayeti
22.07.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta muhtar ve oğlunu öldüren sanık ilk duruşmasına çıktı, tutukluluğu devam ediyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde muhtar ve oğlunu öldürdüğü ve 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Boğazlıyan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.E.E., tutuksuz sanık S.Ç. ve hayatını kaybeden Yalçın ve Ahmet Akdemir'in yakınları, olayda yaralanan Kubilay Akdemir ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Y.E.E. yaptığı savunmada Akdemir ailesi ile muhtarlık seçimlerinden dolayı küs olduklarını ancak aralarında bir husumet bulunmadığını ifade etti ve olay günü annesinin kendisine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Y.E.E. ayrıca "Ağabeyime ulaşmak için evden çıkarken yanıma tüfeği de aldım. Yalçın Akdemir, Ahmet Akdemir ve Kubilay Akdemir araçlarıyla aracımın önünü kesti. Aracımın camlarını kırdılar. Aramızda tartışma çıktı, ben de hedef gözetmeksizin tüfekle üç el ateş ettim" dedi.

Tutuksuz sanık S.Ç. ise olaylarla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık tarafın avukatları, soruşturmada eksiklikler bulunduğunu belirtti ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Yozgat, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta Muhtar ve Oğlu Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı
Venezuela’da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm
Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres’in yerine Infantino’yu önerdi Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 22:29:42. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Muhtar ve Oğlu Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.