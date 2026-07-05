Yozgat'ta Sürücüye 204 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Yozgat'ta Sürücüye 204 Bin Lira Ceza

Yozgat\'ta Sürücüye 204 Bin Lira Ceza
05.07.2026 13:02
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Sorgun'da sürücü belgesiz ve süresi dolmuş belgeyle araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurallara uymayan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyguladığı önleyici devriyeler esnasında şüpheli bir araçta kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde sürücü O.Ç.'nin sürücü belgesi olmadan araç kullandığı ve belgenin de geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi.

Sürücüye 'Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak' ve 'Geçerlilik Süresi Dolmuş Belge ile Araç Kullanmak' ihlallerinden toplam 204 bin 712 lira idari yaptırım uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Sorgun, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta Sürücüye 204 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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