Yozgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Yozgat\'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat merkez, Şefaatli ve Yerköy ilçeleri ile Ankara'da tefecilik yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat merkez, Şefaatli ve Yerköy ilçeleri ile Ankara'da tefecilik yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda M.K., S.K., L.K., A.R.K., T.K. ve A.K. isimli 6 şüpheli gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 6 adet telefon, 1 adet hard disk, 4 adet vekaletname, 205 adet senet, 1 adet çek, 192 adet tapu senedi, 15 adet ajanda, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 346 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 16 bin 610 dolar ve 125 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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