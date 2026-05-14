Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

14.05.2026 18:36
Sorgun'da iki otomobil çarpıştı, 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 24 yaşında bir yaralı var.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çekerek Sorgun karayolunda meydana geldi. Ö.A. (24) idaresindeki 19 ACA 324 plakalı BMW marka otomobil, Çekerek-Sorgun kara yolu Duralidayılı köyü mevkiinde Durak Erdoğan (83) yönetimindeki 06 DR 6144 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Durak Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Ö.A. ise ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

