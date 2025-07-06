Yozgat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Sarıkaya ilçesine bağlı Çıkrıkçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 66 ADV 817 plakalı kamyonet, A.S. idaresindeki ilçe merkezine seyir halinde olan 66 NK 208 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç duvara çarparak durdu. Hafif ticari araçta bulunan A.S., M.S. ve H.S. yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT